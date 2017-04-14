مجازاة رئيس وحدة محلية بالمنوفية بسبب القمامة

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، مجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية البتانون بمركز شبين الكوم بخصم 3 أيام من راتبه.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ بمركز الشهداء، مرورًا بقرية البتانون، حيث تبين سوء مستوى النظافة وكثرة الإشغالات بالقرية.

كما أمر المحافظ بتحرير مخالفات مرورية للوقوف في نهر الطريق وتعطيل الحركة المرورية لـ 8 سيارات.

وتفقد عبد الباسط، مستشفى الشهداء المركزي للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه بتحسين مستوى نظافة المستشفى وسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية الجديدة، وتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى، وكذا توفير أماكن لتخزين الأثاث والمهمات الطبية لحين الانتهاء من إنشاء المبنى الجديد.