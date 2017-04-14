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العليا للانتخابات: 4 مرشحين يخوضوا جولة الإعادة عن "تلا وأبو كبير"​

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العليا للانتخابات: 4 مرشحين يخوضوا جولة الإعادة عن "تلا وأبو كبير"​ العليا للانتخابات: 4 مرشحين يخوضوا جولة الإعادة عن "تلا وأبو كبير"​

مصراوي Masrawy

اللجنة العليا للانتخابات

كتب- عمرو علي:

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، الجمعة، إعادة إجراء الانتخابات في دائرتي "تلا - الشهداء" بالمنوفية و"أبو كبير" بالشرقية بين 4 مرشحين من 22 مرشحًا خاضوا الانتخابات في جولتها الأولى.

وقال المستشار سري الجمل رئيس اللجنة في مؤتمرًا صحفيًا عصر الجمعة عقد بالهيئة العامة للاستعلامات، إن المرشحين فخري عبد الله طايل، ومحمد عبد الفتاح الجحش، سيخوضان جولة الإعادة بالداخل والخارج في دائرة تلا والشهداء بالمنوفية التي تقدم فيها 22 مرشحًا.

وأضاف الجمل، أن المرشحين محمد عبد الهادي سليم، وصبري عبادة سيخوضان جولة الإعادة عن دائرة أبو كبير بالشرقية، التي تقدم فيها 22 مرشحًا.

وذكر الجمل، أنه لم يتم رصد أي شكاوى مؤثرة خلال عملية التصويت التي جرت الأسبوع الانتخابات التكميلية بتلا وأبو كبير

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مصراوي Masrawy

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