الحلقة التاسعة من "طاحون الشر 2": نظيرة تخاف من صداقة ابنتها لبنت أبو شكري

كتب : شاهيستا شريف منذ 27 دقيقة

في أحداث الحلقة "التاسعة" من مسلسل "طاحون الشر 2" يذهب أبو شكري للسرايا ويقول إنهم سيسلمون لهم من الأسلحة 5 بواريد، فيرفض الأميرال ويطلب منهم تسليم 30 بارودة حتى يتم الإفراج عن شباب الحارة، وأنهم أثبتوا أن عندهم أسلحة وإذا لم يسلموا 30 بارودة في مدة أقصاها 5 أيام سيتم القبض على كل شباب الحارة.

يذهب أبو ناصر مرة آخرى للمطالبة بماله ويرفض عاصم، فيتعصب ويعطيه مهلة 5 أيام لرد المال. ويحاول البري افتعال عاركة مع ناصر ولكنه يتجنبه، فيقول له أبوه أنه كان لا يجب أن يتركه وأنه يجب أن يرد حقه.

يقول أبو شكري لأبو زكي حارس الحارة إنه لن يدعه ينتقل لحراسة حارة الشماعين، ويذهب للمامور ويقنعه بالاحتفاظ بحارس الحارة.

يقول محفوظ إنه يريد أن يطلق لطيفة. ولكن يطلب أبيه أن ترجع لطيفة للبيت ولا يطلقها الآن بعد معرفة عاصم برجوعه حتى لا يؤذيه. تذهب أم محفوظ لبيت عاصم بك لتطلب عودة لطيفة معها ولكنها ترفض وتعاملها معاملة سيئة.

تذهب أخت ناصر (هيام) للاطمئنان على أحوال مروة ويرتحان لبعضهن، وتطلب مروة من هيام أن تطل عليها كل يوم. تخاف "نظيرة" من زيارة ابنتها لمروة بنت أبو شكري وتطلب منها عدم الذهاب بحجة أن أم شكري لم تزرهم، فتطمئنها وفاء وتقول لها ألا تقلق لأن هيام وعائلة أبو شكري لا يعرفون ما تخافه "نظيرة".

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.