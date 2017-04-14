حالة ارتباك كبيرة في الجامعات المصرية بسبب إجازات عيد القيامة وشم النسيم

سمر العشري

سادت حالة من الارتباك داخل الجامعات المصرية، حول أيام عطلات عيدي يوم القيامة المجيد وعيد شم النسيم، حيث أعلنت جامعات القاهرة والإسكندرية ودمنهور وأسيوط، عن أن الإجازة من يوم السبت حتى يوم الإثنين لجميع الطلاب والأساتذة والعاملين، في حين أن جامعات المنوفية وعين شمس وبنها وطنطا والزقازيق والمنصورة والمنيا، أعلنوا أن يومي الأحد والإثنين فقط.

كما أعلنت جامعة حلوان، عن أن الإجازة يوم الأحد الموافق 16 أبريل الجاري، وهو يوم الاحتفال بعيد القيامة يقتصر على الأقباط فقط من الطلاب والأساتذة والعاملين، في حين أن يوم الإثنين الموافق 17 من نفس الشهر وهو يوم الاحتفال بعيد شم النسيم، يكون إجازة عامة للجميع.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار”، قد قرر بأن يكون يوم الأحد القادم عطلة رسمية لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية، على حسب ما يتوافق مع ظروف كل كلية وجامعة وفقا لقرار من رئيس كل جامعة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads