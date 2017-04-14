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مفتي الجمهورية.. علي أبن أبي طالب تنبأ بظهور داعش منذ 1400 عام.. وكان هذا وصفه لهم

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مفتي الجمهورية.. علي أبن أبي طالب تنبأ بظهور داعش منذ 1400 عام.. وكان هذا وصفه لهم مفتي الجمهورية.. علي أبن أبي طالب تنبأ بظهور داعش منذ 1400 عام.. وكان هذا وصفه لهم

تحدث ” شوقي علام ” مفتي الديار لمصرية أمس الخميس لبرنامج ” ماسبيرو ” والذي يذاع علي التلفزيون المصري،  عن جماعات وتنظيم داعش، حيث أكد أن علي أبن أبي طالب قد تنبأ بظهور جماعة داعش منذ أكثر من 1400 عام.

وأوضح علام أن علي أبن أبي طالب وصف في ذلك الوقت جماعة داعش بــ ” أصحاب الرايات السوداء “، كما وصفهم بأنهم ” أصحاب الدولة” لأنهم لا يفون  بعهد ولا ميثاق، مؤكدا أنهم سيدعون للحق وهم ليسوا من أهله.

وأكمل علام أن هؤلاء ارتدوا عباءة الدين وهو منهم برئ، ونن الآن نعيش ونوجه هجمة شرطة علي الأوطان وعلي الدين نفسه، وأكد أننا يجب علينا أن عقول هؤلاء المتطرفين ونضع ايدينا علي أسباب تطرفهم.

 

المصدر : فايف

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