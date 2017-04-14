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بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين بكنائس دمنهور وإيتاي البارود

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مصراوي Masrawy

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (1)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (1)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (2)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (2)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (3)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (3)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (4)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (4)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (5)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (5)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (6)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (6)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائسمدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (8)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (8)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (9)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (9)

مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (10)مدير أمن البحيرة يتفقد إجراءات التأمين الكنائس (10)

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة ، اليوم الجمعة، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينتي دمنهور، وإيتاي البارود، وتابع إجراءات التأمين ونظام فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، استعدادا لصلوات عيد القيامة.

وتابع شوقي، خلال جولته عمليات التمشيط بمعرفة خبراء المفرقعات لتحقيق أعلى درجات التأمين، مشددًا على عدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وداخلها، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

والتقى مدير الأمن مسؤولي الكنائس لطمأنتهم وتوضيح ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس، مؤكدًا عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية.

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