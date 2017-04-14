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بالصور.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا

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مصراوي Masrawy

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (1)ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (1)

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (2)ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (2)

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (3)ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (3)

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (4)ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (4)

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (5)ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 445 سائحًا (5)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الجمعة، السفينة السياحية silver cloud وجنسيتها باهامس، قادمة من ميناء شرم الشيخ وعلى متنها 445 راكبًا.

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، أنه يبلغ طول السفينة 155،8 متر وعرضها 21،4 متر والغاطس 5،7 متر وستنتظر السفينة بالميناء حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً ثم تغادر إلى ميناء حيفا.

وأضافت موانئ بورسعيد أن الربان حسين الشاذلى، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، أصدر تعليماته بتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول السفينة، وتذليل أي معوقات أمام السياح الأجانب حتى نترك انطباعًا إيجابيًا لدى السياح عن ميناء بورسعيد.

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