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عاجل.. اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بالمنيا وانتشارا موسع لفرق التدخل السريع وتعزيزات أمنية مكثفة والداخلية تكشف التفاصيل والأزهر يتدخل بمشايخه

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عاجل.. اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بالمنيا وانتشارا موسع لفرق التدخل السريع وتعزيزات أمنية مكثفة والداخلية تكشف التفاصيل والأزهر يتدخل بمشايخه عاجل.. اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بالمنيا وانتشارا موسع لفرق التدخل السريع وتعزيزات أمنية مكثفة والداخلية تكشف التفاصيل والأزهر يتدخل بمشايخه

حدث صباح اليوم اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بقرية كوم اللوفي، بمركز سمالوط، شمال المنيا، وعلى الفور دفعت قوات الأمن بتعزيزات من المجموعات القتالية وفرق التدخل السريع وقوات الأمن المركزي، للسيطرة على الأوضاع، وتم ضبط 15 شخص من مثيري الفتنة.

اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بالمنياوالتفاصيل الكاملة للواقعة

وذهبت كوكبة من مشايخ الأزهر والأوقاف إلى القرية وحثوا أهالي القرية في خطبتهم على حسن معاملة الآخرين وعدم التعدي عليهم، والبعد عن الفتنة، وقالت مصادر كنسية أن الاشتباكات حدثت بعد آداء المسيحيين أدوا قداس “خميس العهد”، بحضور القس داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، داخل منزل ملك “عيد فهمي متري”، وبعلم الأمن.

وكان الأهالي لاحظوا بعض التجمعات للأقباط من أجل الصلاة وإقامة طقوس كنسية، داخل أحد المنازل، وظنوا أن ذلك بدون الحصول على تصريحات أمنية، فحدثت مشادات كلامية تطورت إلى تراشق بالطوب والحجارة، وقيام بإشعال النيران في 4 عشش تستخدم كحظائر ماشيه، مملوكة لبعض الأقباط، وتدخلت قوات الأمن واستطاعت أن تفض الاشتباكات وتسيطر على الأوضاع وأقامت تمركزات أمنية حول القرية منعاً لتجدد الاشتباكات.

 

المصدر : فايف

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