الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونج يانج

(أ ف ب)

قررت شركة الخطوط الجوية الصينية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات بين بكين وبيونج يانج اعتبارا من الاثنين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني عبر شبكات للتواصل الاجتماعي.

ويأتي النبأ وسط تقارير عن تحرك في موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، استعدادا لاحتفالات السبت بالعيد الـ105 لمولد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم ايل-سونغ، وهو ما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية تعد لتجربة سادسة رغم الحظر الدولي عليها في هذا المجال.