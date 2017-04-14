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الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونج يانج

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الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونج يانج الخطوط الجوية الصينية تعلق الرحلات بين بكين وبيونج يانج

مصراوي Masrawy

الخطوط الجوية الصينية

(أ ف ب)

قررت شركة الخطوط الجوية الصينية، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات بين بكين وبيونج يانج اعتبارا من الاثنين، وفق ما أعلن التلفزيون الصيني عبر شبكات للتواصل الاجتماعي.

ويأتي النبأ وسط تقارير عن تحرك في موقع للتجارب النووية في ، استعدادا لاحتفالات السبت بالعيد الـ105 لمولد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم ايل-سونغ، وهو ما أثار تكهنات بأن كوريا الشمالية تعد لتجربة سادسة رغم الحظر الدولي عليها في هذا المجال.

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مصراوي Masrawy

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