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بالصور – الآلاف يشاركون في صلوات "جمعة الآلام" بأسيوط

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مصراوي Masrawy

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (1)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (1)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (2)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (2)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (3)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (3)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (4)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (4)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (5)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (5)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (6)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (6)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (7)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (7)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (8)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (8)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (9)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (9)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (10)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (10)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (11)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (11)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (12)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (12)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (13)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (13)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (14)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (14)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (15)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (15)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (16)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (16)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (17)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (17)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (18)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (18)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (19)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (19)

الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (20)الآلاف يشاركون في صلوات جمعة الآلام بأسيوط (20)

أسيوط – أسامة صديق:

شهدت كنائس محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مراسم صلوات "جمعة الآلام"، بمشاركة الآلاف بكنائس القرى والمراكز ومدينة أسيوط، وسط تشديدات أمنية مكثفة بدأت منذ ليلة أمس وتستمر حتى الغد.

وكان خبراء المفرقعات وضباط الدفاع المدني بمديرية أمن أسيوط، بدأوا تمشيط كافة كنائس المحافظة من الداخل وتأمينها من الخارج ورفع كافة السيارات من محيط الكنائس، واستخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن القنابل والمتفجرات، كما تم استخدام آلات الكشف عن المفرقعات وجاءت جميعها سلبية.

وجرى الاعتماد بشكل كبير على فرق الكشافة الموجودة بالكنائس في تنظيم الدخول والخروج من الكنائس بالتنسيق مع قوات الأمن المتواجدة بكثافة للحيلولة دون اندساس أي من العناصر التخريبية لتعكير صفو الصلوات التي يؤديها زوار الكنائس.

يذكر أن جمعة الآلام تشتهر بكونها "الجمعة العظيمة" وهو يوم احتفال ديني بارز في المسيحية وعطلة رسمية في معظم دول العالم، وتعتبر جزءًا من الاحتفالات بعيد القيامة، وتكون في يوم الجمعة السابقة له، وتتزامن في التوقيت الغربي مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

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