ننشر أسعار السلع المخفضة بمجمعات الإسكندرية الاستهلاكية في "شم النسيم"

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الإسكندرية – محمد أحمد:

أعلنت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، قائمة السلع التي سيتم طرحها بأسعار مخفضة قبل الاحتفال بأعياد الأقباط وشم النسيم، من خلال ضخ كميات كبيرة من الأسماك والمواد الغذائية المختلفة لموازنة الأسعار في الأسواق ومواجهة استغلال بعض التجار.

وقال المهندس موسى إبراهيم، المفوض العام لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، إن الشركة بصدد طرح كميات كبيرة من الأسماك المملحة والعادية بأنواعها بأسعار مخفضة عن السوق الحر بنسبة 20% بمختلف الفروع والمنافذ التي تزيد على 200 فرع، بالإضافة إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم و الأسماك المجمدة والطازجة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة الغلاء.

أضاف "موسى" في تصريح له، اليوم، أن الشركة بصدد ضخ 30 طن من الأسماك المجمدة و الطازجة و 10 طن رنجة "نورس" بسعر 34 جنيها بدلا من 45 جنيها للكيلو، فيما تحدد طرح كميات من أسماك البوري المجمد بسعر 30 جنيها و المكاريل بسعر 24 جنيها و السردين بسعر 17.5 جنيها للكيلو.

وعن أسعار اللحوم، أوضح أنه سيتم توفير اللحوم السوداني الطازجة بكمية تقدر بنحو 35 رأس ماشية يوميًا خلال فترة الأعياد بسعر 75 جنيها للكيلو، فضلا عن طرح كميات أكبر من اللحوم المجمدة المستوردة بسعر 48 جنيهًا، وبكمية تقدر بنحو 5 أطنان يوميًا.

وأشار إلى أنه سيتم طرح كميات من الدجاج المجمد المستورد بسعر 25 جنيهًا للكيلو، و بكمية تقدر بنحو 20 طن يوميًا مع ضخ كميات كبيرة من البط بسعر32 جنيها للكيلو، و الرومي الكامل بسعر 42 جنيها للكيلو، و أوراك الرومي بسعر40 جنيها للكيلو و السمان "الجامبو" بسعر 18,5 جنيها للكيلو، بخلاف توفير كميات كبيرة من البيض الذي سيضخ بمعدل 2000 طبق يوميا بسعر ٣٣ جنيها للطبق الواحد.

وأوضح أنه سيتم أيضًا توفير كافة أنواع زيوت الطعام بسعر 12 جنيهًا للزجاجة التموينية، وعبوات المسلي الطبيعي و الصناعي والزبدة الطبيعية النيوزلاندى، علاوة على ضخ كميات كبيرة أيضا من السكر و الأرز التمويني و الحر، حيث سيتم ضخ 500 طن أرز هندي بسعر 6 جنيها ونصف للكيلو،إضافة إلى توفير كميات كبير من الخضر والفاكهة بأنواعها.

ولفت إلى أن نسبة الإقبال على منافذ المجمعات الاستهلاكية ارتفعت مؤخرا في أعقاب إطلاق حملات مقاطعة والاتجاه إلى الشراء من المنافذ الحكومية لتناسب أسعارها مع إمكانيات الشريحة الأكبر من المواطنين مقارنة بالسوق الحر، مشيرا لوجود قوافل سيارات متنقلة بالتنسيق مع الأحياء بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأكد الرئيس المفوض للمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة توفير منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بشكل مستمر، مشيرًا إلى وجود مجموعة من العروض والتخفيضات للحد من انفلات أسعار الأسماك بالأسواق ومواجهة الغلاء الغير مبرر، على حد وصفه.