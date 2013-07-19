الحلقة الثامنة من "طاحون الشر 2": "فخرية" تطلب من أخيها أن يبصم على حُجة لإثبات حقها.. وشباب الحارة يفكرون في تسليم السلاح

كتب : شاهيستا شريف منذ 17 دقيقة

في أحداث الحلقة "الثامنة" من مسلسل "طاحون الشر 2"، يهرب شباب الحارة لزيارة أهلهم ويعلمون أنهم يجب أن يسلموا السلاح حتى يتم الإفراج عنهم، ويتعصب "أبوهلال" عند علمه بتفكيرهم في تسليم السلاح.

ويتكلم "أبوسعيد" مع "كامل" ويقول له إنه إذا أخذوا بثأرهم بقتل "ناصر" فلن يعول عليه "أبوناصر" لأنه ليس ابنه وليس من صلبه، وأنه تبناه منذ كان عمره يوم واحد.

فيما تذهب زوجة "عاصم" لـ"أم محفوظ"، وتسألها عن سبب طردها لابنتها من بيت زوجها، فتقول لها إنها تريد أن تطلقه من "لطيفة"، وعندما تعرف "لطيفة" بذلك تستنكر كلام "أم محفوظ" وتقول إنها تعلم أن "محفوظ" لا يريد غيرها، وتتكلم "أم محفوظ" مع زوجها عن رغبتها في خطبة "قمر" ابنة "أبوناصر" لابنها "محفوظ" حتى ينجب.

ومن ناحية أخرى، تطلب "فخرية" من أخيها "عاصم بك" أن يبصم لموظف العدل على حُجة لإثبات حقها، فيقبل "عاصم" طلبها، ويقترح "عاصم بك" على "أبوفايز" أن يتقدم لخطبة "مروة" (أرملة عزمي)، خصوصا وأن عدتها انتهت بعد إجهاضها للجنين.

يُذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي".

وتدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.