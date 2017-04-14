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استعدادًا لشم النسيم.. مستشفيات المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى

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استعدادًا لشم النسيم.. مستشفيات المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لشم النسيم.. مستشفيات المنوفية ترفع درجة الاستعداد القصوى

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الدكتورة هناء سرور

المنوفية - مروة فاضل:

أصدرت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، تعليمات لجميع مديري المستشفيات بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى، بمناسبة أعياد الربيع وأعياد الأقباط بجميع أقسام الاستقبال والطوارئ.

وشددت على زيادة عدد الأطباء "النوبتجين" بالاستقبال والطوارئ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، والتأكد من سلامة وتشغيل الأجهزة الطبية، والمولدات، وطفايات الحريق، وثلاجات حفظ الموتى وتشديد الأمن والحراسة.

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