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في السعودية.. طريقة مبتكرة لمواجهة الغش التجاري - صورة

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مصراوي Masrawy

كيف تواجه الغش التجاري؟كيف تواجه السعودية الغش التجاري؟

كيف تواجه السعودية الغش التجاري؟كيف تواجه السعودية الغش التجاري؟

كتب - علي أحمد:

تواجه العديد من الحكومات حول العالم جريمة "الغش التجاري" بالعديد من القوانين والإجراءات للردع، إلا أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية استنت طريقة غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة.

وكشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن هذه الطريقة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" حيث عاقبت محل شهير للملابس بالمملكة أقر تخفيضات دون وضع مقارنة بين السعر القديم والجديد على المنتجات.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر نص الحكم، تحت مسمى الغش التجاري، وأقرت عقوبة مالية على أحد فروع سلسلة "سنتربوينت" بمنطقة الباحة "جنوب غربي البلاد" مع نشر الحكم والتشهير في صحيفتين محليتين وعلى نفقة المحل.

وتسعى الوزارة السعودية للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار، حيث تجري الشركات تخفيضاً وهمياً، أو تبيع المنتج بذات السعر رغم وجود تخفيضات عليه، مستغلة جهل الزبائن بالسعر القديم.

وبحسب قانون العقوبات في المملكة، فإنه يعاقب بالغرامة 50 ألف ريال كحد أقصى، كل من يجري تخفيضات دون علم وزارة التجارة والاستثمار، أو لا يلتزم بشروطها عند الإعلان عن تخفيض للأسعار، وقد تصل العقوبة للسجن 6 أشهر.

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مصراوي Masrawy

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