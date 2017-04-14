محافظ الإسكندرية: رصف جميع الطرق بالمحافظة قبل بداية الصيف

اﻹسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، استمرار أعمال إصلاح وتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق بالمحافظة خلال الأشهر القليلة القادمة قبل بداية موسم الصيف.

وأكد على الاهتمام برصف الطرق والشوارع بالأحياء الشعبية والقرى، لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد المحافظ على مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الأسفلت والرصف، ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ وذلك قبل بداية موسم الصيف.

وفى سياق متصل، واصلت مديرية الطرق أعمال رصف شوارع سكينة القبلية والبحرية، وطريق ترعة المحمودية، وطريق الدخيلة "إسكندرية – مطروح"، ونهاية كوبري محرم بك بنطاق أحياء شرق والعجمي، وذلك ضمن مشروع تطوير العشوائيات.