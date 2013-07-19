الحلقة الثالثة من "زمن البرغوت2": "أبودياب" يحاول قتل أخته بتحريض من "هدية"

كتب : أحمد العميد منذ 13 دقيقة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، محاول "هدية" الإيقاع بين "عفاف" وأخيها "أبودياب" بعد أن رأتها "عفاف" تراود أخيها "جابر" عن نفسه، فتستغل غياب "عفاف" عن المنزل لفترة قصيرة وتملأ عقل "أبودياب" بأفكار سوداء عن "عفاف" أخته وأرملة "أبوأدهم"، الأخ الأكبر للعقيد "شاهر" الذي تقدم لخطبتها بعد وفاة أخيه، إلا أن "أبودياب" يصمم على تزويجها لـ"أبونجيب" الذي كان متقدما لخطبتها أيضًا.

لكن "هدية" لم تكتفِ بذلك فتظل تحاول تحريضه على قتل أخته حتى يحاول قتلها بالفعل، إلا أن "جابر" أخيها الأصغر يتصدى له وفي حينها يصل "المختار وضاح" و"شاهر" و"جواد" ويقررون عقد قران "عفاف" على "العقيد شاهر" في الحال ومن ثم يصطحبها معه إلى بيت أهله.

فيما يرفض "شاهر" إقامة عرس احتراما لذكرى أخيه "أبوأدهم" إلا أن "أبووضاح" يصر على إقامة وليمة زواج له في داره وفقا لسُنة الرسول (ص)، ثم يقرر "شاهر" تجهيز دار أخيه المرحوم "أبوأدهم" ليقيم به هو و"عفاف" وأولادها مما دفع "عفاف" للبكاء مبررة ذلك للداية "ديبة" بأنها غير قادرة على نسيان "أبو أدهم"، وفي النهاية تقام وليمة الزواج في منزل "أبووضاح" في أجواء حزينة.