بالفيديو.. متحدث «الإسكان»: الوزير رجل معماري وذوقه كويس

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قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت في تنفيذ المراحل الأولى من الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 17 ألف وحدة، بمساحات تتراوح ما بين 110 و180 مترًا.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، أن تلك الوحدات يتم تنفيذها على الأرض منذ 10 أشهر مضت، وهي وحدات فاخرة التشطيب، ومتميزة حتى يستفيد منها موظفو الوزارات المختلفة عقب انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الوزير مصطفى مدبولي، تفقد أول عينة تشطيب واجهات للوحدات، كما أبدى عددًا من الملاحظات على التشطيبات، والتي سيتم تنفيذها عن طريق المكاتب الاستشارية، متابعًا: "الوزير رجل معماري، وذوقه كويس، وهو عنده خبرة مثل الاستشاريين اللي بينفذوا الوحدات".