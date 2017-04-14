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34 خط أتوبيس للمناطق الترفيهية والسياحية في «شم النسيم»

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34 خط أتوبيس للمناطق الترفيهية والسياحية في «شم النسيم» 34 خط أتوبيس للمناطق الترفيهية والسياحية في «شم النسيم»

التحرير

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أكد اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، تشغيل 34 خط أتوبيس جديد؛ كخدمة خاصة خلال الاحتفال بـ"شم النسيم"، وذلك لنقل المواطنين إلى المناطق السياحية والترفيهية.

وأضاف "علي"، في تصريحات صحفية، أنه تم التنبيه على اختيار أفضل السيارات وأحدثها؛ للعمل بهذه الخطوط، والتأكيد على توفير وحدات طوارئ في جراجات الهيئة للتدخل السريع في حالة أي عطل.

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وكلف رئيس هيئة النقل العام، غرفة العمليات المركزية بالهيئة بالتواصل مع جميع المحطات لاسلكيا؛ لمراقبة ومتابعة خطوط التشغيل على مدى 24 ساعة، والتدخل في حالة وجود أي تكدس أو الاضطرار لتحويل خطوط السير.

ومن المقرر أن تتركز تلك الأتوبيسات لقاصدي الحدائق الكبرى بالقاهرة، امتدادا من حلوان حتى المظلات، ومناطق الأهرام وأبو الهول ومدينة الإنتاج الإعلامي وحدائق الحيوان والأورمان في الجيزة.

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التحرير

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