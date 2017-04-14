الكرملين يدعو إلى إجراء تحقيق بشأن انتهاكات بحق المثليين جنسيا في الشيشان

موسكو - (د ب أ):

دعا الكرملين اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق بشأن ما يتردد عن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق المثليين جنسيا في إقليم الشيشان بجنوب روسيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه بالرغم من أن الكرملين لم يتلق أي معلومات تؤكد هذه المزاعم التي أطلقتها وسائل الاعلام، إلا أنه ينبغي بالرغم من ذلك التحقق من مدى صحتها، حسبما أفادت وسائل الاعلام الرسمية في روسيا.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد انضمت إلى القوى الدولية المطالبة بالتحقيق بشأن هذه المزاعم التي أوردتها صحيفة "نوفويا جازيتا" الروسية في وقت سابق هذا الشهر.

وأفادت الصحيفة بأن السلطات في إقليم الشيشان الذي تسكنه أغلبية مسلمة اختطفت أكثر من مئة من المثليين جنسيا، وأن ثلاثة منهم على الأقل تعرضوا للقتل.

وكانت روسيا قد أثارت جلبة في المجتمع الدولي عام 2013 عندما أصدرت قانونا بتجريم أي عمل يمكن اعتباره ترويجا للمثلية الجنسية.