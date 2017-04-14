اجتماع عاجل بالأوقاف لإحكام السيطرة على المساجد من المتشددين الأحد المقبل

كتب - محمود مصطفى:

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا عاجلا بمديري المديريات على مستوى الجمهورية، الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن الاجتماع يأتي لضبط العمل الدعوي ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أي عنصر ينتمي لأي فكر متطرف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الاجتماع سيناقش منع أي عنصر منتمٍ لأي جماعة متشددة أو متطرفة من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة الصلاة، وسبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ.