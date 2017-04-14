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محافظ بورسعيد يضبط "توك توك" خلف استاد النادي المصري

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مصراوي Masrawy

توك توك وُضِع على سيارة ربع نقل أثناء سيرها خلف اس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبط اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، "توك توك" وُضِع على سيارة ربع نقل أثناء سيرها خلف استاد النادي المصري بنطاق حي المناخ.

ولاحظ "الغضبان" أثناء مروره، والسكرتير العام للمحافظة بالمنطقة، وجود توك توك علي سيارة ربع نقل، وعلى الفور أصدر تعليماته بالتحفظ عليه.

وأكد محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، أنه من المحظور تمامًا تواجد هذه الوسيلة بشوارع المحافظة، وأنه سيجري التعامل معها علي الفور إذا تواجدت بالشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سائقها.

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