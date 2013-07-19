الحلقة التاسعة من "أبو الملايين": "وضاح" يتقدم للزواج من "غادة"

كتب : منى السداوي منذ 5 دقائق

شهدت أحداث الحلقة التاسعه من مسلسل "أبو الملايين"، إصرار أم غادة على إرسال رسائل لـ "وضاح" من التليفون الخاص بابنتها غادة لإيقاعه في حبها، وبالفعل ينجح مخطتها.

يستمر "فيكتور" صديق "وضاح" الذي يلعب دورة الفنان سعيد سالم، في شرح صفقة الاسلحة لـ "صقر"، في الوقت الذي يطلب فيه "وضاح" من "صقر" أن يذهب معه لخطبة غادة، ولكن أم غادة تصدمه بأن خطبة ابنتها لشخص اخر ستكون أخر الاسبوع.

يقوم "صقر" بإقناع أم غادة بأن يكون الزواج فالسر بعيدا، عن شيخة زوجة "وضاح".

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي، سعيد سالم، وميس عمر وأمل الموضي.