تحويلات مرورية بسبب إغلاق كوبري شمال طرة لوجود خطورة على جسم الكوبري

كتب-محمد الصاوي وفتحي عمر:

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور حواجز خرسانية بالتنسيق مع المحافظة منعًا الحوادث المرورية بعد إغلاق كوبري شمال طرة بالكامل لوجود خطورة على جسم الكوبري وذلك في الاتجاه القادم من كورنيش المعادي وصولًا إلى محور الأوتوستراد مُعد تدعيم المكان بالخدمات المرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة.

وأجرت إدارة المرور، تحويلات بسبب غلق كوبري شمال طرة، ونوهت إلى توجه السيارات النقل الدخول إجباري شارع سلاح المهندسين للقادم من كورنيش المعادي والقادم من الاوتوستراد إجباري اتجاه كوبري المعصرة للمتجه للكورنيش المعادي وسط تدعيم المكان بكافة الخدمات ووضع العلامات الإرشادية والمثلثات بالطرق وتعريف المواطنين بالطرق البديلة.

كانت المتابعة الميدانية للخدمات المرورية، رصدت كسر فاصل معدني وجود خطورة على جسم كوبري شمال طرة، وبدوره أمر اللواء علاء متولي، مدير المرور بتعزيز انتشار الخدمات المرورية، بمحيط الكوبري، ومنع صعود السيارات أعلى الطريق منعا لوقوع الحوادث المرورية.