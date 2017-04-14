تأكد غياب جاريث بيل عن مباراة سبورتيخ خيخون

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قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن غياب اللاعب الويلزي جاريث بيل عن مباراة سبورتينج خيخون في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من إصابة في الساق - حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أوضح زيدان، أن اللاعب الويلزي يعاني من كدمة بسيطة في الساق، ولا يرغب في المغامرة بإشراكه حتى يكون جاهزًا لمباراة العودة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

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أشار زيدان - إلى عدم سعادة بيل بابتعاده عن مباراة الغد في ظل رغبته الدائمة في اللعب ومساعدة الفريق، وإلى جانب غياب بيل، يعاني المدرب الفرنسي من أزمة كبيرة في خط الدفاع، بسبب غياب رافائيل فاران وبيبي، بسبب الإصابة، وداني كارفخال، للإيقاف.

تابع زيدان: "رغم الصعوبات الكبيرة التي يواجهها في خط الدفاع، إلّا أنه يمتلك البدائل الجاهزة"، معربًا عن أمله في ألّا يتعرض أي لاعب آخر للإصابة.