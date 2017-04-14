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راموس يطالب بيكيه بالتوقف عن انتقاد ريال مدريد

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راموس يطالب بيكيه بالتوقف عن انتقاد ريال مدريد راموس يطالب بيكيه بالتوقف عن انتقاد ريال مدريد

التحرير

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طالب سيرجيو راموس، زميله بالمنتخب الإسباني جيرارد بيكيه، بالتوقف عن انتقاد ريال مدريد في المستقبل، مؤكدًا أن تلك الانتقادات تتسبب في شحن الأجواء داخل ، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتصدر مدافع برشلونة عنواين الأخبار في الأونة الأخيرة، بعدما شكك في قيم ريال مدريد، الأمر الذي دفع النادي الملكي للتفكير جديًا في مقاضاته.

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وأوضح راموس، أنه عندما يهاجم "بيكيه" ريال مدريد وشعاره وألوانه، يكون لذلك الهجوم تبعات، مشيرُا إلى ضرورة تفادي تلك الأمور، وعدم القيام بها مطلقا، خاصة أنه عندما تكون الأجواء هادئة يتدخل "بيكيه" ليحدث بعض الضجيج ويثير المشاكل.

وأضاف الدولي الإسباني، أنه يعتبر نفسه شخص مزاجي، لكن ارتداء شارة قيادة ريال مدريد والمنتخب الإسباني تجبره على التفكير بطريقة مختلفة، مشيرًا إلى يقينه التام بأن "بيكيه" لا يحمل أي آراء سيئة تجاه لاعبي ريال مدريد.

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