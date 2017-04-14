غياب قلبي دفاع بايرن ميونيخ عن موقعة باير ليفركوزن

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قال المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إن قلبي دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتينج وماتس هوملز سيغيبان عن مباراة باير ليفركوزن في الدوري الألماني، غدًا السبت.

أوضح أنشيلوتي، أن جيروم بواتينج يعاني من إصابة في الفخذ سترحمه من مباراة الغد، إلّا أنه سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد في لقاء الإياب، الثلاثاء المقبل.

أشار أنشيلوتي - إلى اتجاهه للاعتماد على ديفيد ألابا في قلب الدفاع، بينما سيلعب بيرنات في مركز الظهير الأيسر، معربًا عن أمله في أن يلحق هوملز بمباراة ريال مدريد.

وعن الحالة البدنية لروبرت ليفاندوفسكي، أكد أنشيلوتي، أن المهاجم البولندي تدرب منفردًا ويشعر بحالة جيدة، إلّا أنه سيغيب عن لقاء الغد، بسبب الإيقاف.

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ويعاني هوملز - من إصابة بالكاحل تسببت في غيابه عن مباراة ريال مدريد الأخيرة التي خسرها العملاق البافاري بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.