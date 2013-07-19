الحلقة التاسعة من "يا مالكا قلبي": "خالد" يتزوج "سارة" بعد أن أصلح عمها ما بين العائلتين

كتب : أروا الشوربجي منذ 3 دقائق

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "يا ملكا قلبي" زواج "خالد" الذي يلعب دوره الفنان "حسين المهدي" و"سارة" التي تقوم بدورها الفنانة لمياء طارق، الذي جاء بعد أن طلبت "سارة" من عمها أن يصلح بين العائلتين حتي لا يتسبب ذلك الخلاف في التفرقة بينها وبين "خالد.

فقد طلب والد "سارة" من "خالد"، أن يتحدث إلى والده ويخبره أنه سيتقدم لخطبتها، لكن والد "خالد" رفض وغضب منه، وجمع عم "سارة" العائلتين لكي يصلح بينهم، بعد أن صالح ما بين "خالد" ووالده.

تلقى "جمال" العديد من دعوات المستمعين للعودة لبرنامجه في الإذاعة بعد أن تركه بسبب ما حدث بينه وبين "عبير" ورفضها لحبه، والذي ساعده علي رجوعه بعد أن اعتذر إلى صاحب الإذاعة.

مسلسل "يا مالكا قلبي" من إخراج عارف الطويل وتأليف وائل نجم، وبطولة لمياء طارق وحسين المهدي وخالد نجم وسميرة البارودي وريتا حايك وأحمد صالح وأحمد الجسمي وفايز السعيد وشذى حسون.