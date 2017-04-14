"الجيزة" تدرس سبل إنشاء محور الملك عبدالله دون التعارض مع مترو الأنفاق

الجيزة- (أ ش أ):

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الجمعة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والهيئة العامة لمترو الأنفاق للنظر في أفضل السبل لتنفيذ محور الملك عبدالله دون التعارض مع مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق .

وقال محافظ الجيزة - خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد صلاح رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى واللواء علاء الهراس نائب المحافظ والدكتور أسامة عقيل استشاري الطرق-، إن المشروعين يعتبران من المشروعات القومية التي سيتم تنفيذها ومن شأنهما نقل المحافظة نقلة حضارية كبيرة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أنه الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ محور الملك عبدالله لأهميته القصوى لأنه يعد من أهم المحاور المرورية لمحافظة الجيزة حيث يتم تنفيذ كافة الدراسات للاستفادة من المشروعين .

وأضاف الدالي أن محور الملك عبدالله يربط الطريق الدائري "محور المنيب " بمحور روض الفرج ويخدم الروافد العرضية بشوارع الملك فيصل والأهرام وجامعة الدول العربية وميدان لبنان ومحور 26 يوليو بطول حوالى 18 كم ومن شأنه حل مشاكل التكدس المرورى بالجيزة .