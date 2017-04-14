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إحالة صبري عبادة للتحقيق لاتهامه بسبّ مفتش الأوقاف

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إحالة صبري عبادة للتحقيق لاتهامه بسبّ مفتش الأوقاف إحالة صبري عبادة للتحقيق لاتهامه بسبّ مفتش الأوقاف

مصراوي Masrawy

الشيخ صبري عبادة

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إحالة الشيخ صبري عبادة مستشار رئيس قطاع المديريات إلى لجنة القيم، بعد قيامه بسب أحد مفتشي الوزارة بالديوان العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الجمعة، أن "المفتش كان يمارس عمله في تجنيب المساجد للدعاية الانتخابية، وهو ما لم يحتمله الشيخ صبري عبادة، الذي أنهال سبا وقذفا على المفتش –حسبما ذكر البيان-، ومن ثم تمت إحالته إلى لجنة القيم وإلى النيابة المختصة، مع احتفاظ من وقع عليه السباب برفع دعوى سب وقذف".

وأكدت الوزارة أنها "ماضية بقوة في التزام سياسة الحياد الكامل تجاه العملية الانتخابية، وتجنيب المساجد كل مظاهر الدعاية، أو محاولة استخدامها استخداما يخرجها عن رسالتها السامية، مع محاسبة كل من يخالف تعليماتها في هذا الشأن".

يذكر أن الشيخ صبري عبادة مستشار رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، حصل على إجازة لخوضه انتخابات مجلس النواب على أحد مقاعد محافظة الشرقية، الذي خلا بتعيين الدكتور علي مصيلحي وزيرا للتموين.​

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