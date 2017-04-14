المدير الفني لبيدفيست: مباراة سموحة صعبة ونتيجة الذهاب خادعة

التحرير

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قال هانت جافيل، المدير الفني لنادي بيدفيست الجنوب إفريقي، إن مواجهة نادي سموحة، في إياب دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية، صعبة للغاية.

وأضاف "جافيل" في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن الفريق السكندري يمتلك لاعبين بمستويات جيدة، مؤكدًا أن فريقه سيحاول تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع: "نتيجة المباراة الأولى خادعة، ولدينا إصرار على تخطي سموحة، وبلوغ دورى المجموعات.. لاعبو بيدفيست لديهم روح عالية وتفاؤل".

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يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بجنوب إفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي.

وفرض روى لومنجيلي، المدير الرياضي لنادي بيدفيست، حالة من الانضباط داخل معسكري الفريق، رافضا خروج اللاعبين للتسوق أو الحديث لوسائل الإعلام.

ومن المقرر عقد المؤتمر الفني في الثالثة عصر اليوم الجمعة، ويتدرب الفريق في تمام الخامسة مساء على ملعب برج العرب، وهو نفس موعد اللقاء، غدا السبت.