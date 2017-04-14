بالصور.. أهالي بالإسكندرية في القائد إبراهيم: "محمد وعيسى جامع جنب كنيسة"

الإسكندرية محمد عامر ومحمد أحمد:

نظم العشرات من أهالي الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة فى ميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، للتنديد بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وحمل المتظاهرون صورًاالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأخرى لشهداء التفجيرات الإرهابية الأخيرة.

بينما رفع آخرون لافتات دونوا عليها عبارات تؤكد على الوحدة الوطنية منها "محمد وعيسى .. جامع جنب كنيسة.. الدين لله والوطن للجميع"، و"مصر فوق الجميع.. لا وألف لا للتفرقة العنصرية ونعم للوحدة الوطنية"، "الإرهاب لا دين له".

وردد المشاركون فى الوقفة هتافات تندد بالإرهاب منها" معندناش مانع كنيسة جنب جامع.. محمد وعيسى جامع جنب كنيسة.. يسقط يسقط الإرهاب.. ياداعش صبرًا صبرًا الجيش المصرى بيحفر قبرك".

وكان انتحاريان فجرا نفسهما، الأحد الماضي، في كنيسة مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن سقوط نحو 44 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم 7 من ضباط وأفراد الشرطة.