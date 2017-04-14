كشف لغز سرقة 250 ألف جنيه من سيارة مهندس في مدينة نصر

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، لغز سرقة مبلغ 250 ألف جنيه من داخل سيارة مهندس، حال توقفها بشارع عباس العقاد، وأن عاطلين وراء ارتكاب الحادث.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من "محمود.ع"، 35 سنة، مهندس “باكتشافه سرقة مبلغ مالي، 250 ألف جنيهًا من داخل سيارته ماركة كيا سيراتو، حال توقفها بشارع عباس العقاد، دائرة القسم عن طريق كسر الشراعة الخلفية للسيارة، ولم يتهم أو يشته في أحد بارتكاب الواقعة.

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "علي.إ"، 47 سنة، عاطل، و"نبيل.م"، 45 سنة، عاطل".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمين أسفرت إحداها عن ضبط الأول حال استقلاله السيارة رقم "ج ع 5179" ماركة BMW ملك الأول.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 115 ألف جنيه بحسابه الشخصي بالبنك التجاري الدولي، وأضاف بإنفاقه مبلغ مالي 10 آلاف على متطلباته الشخصية، وأن باقي المبلغ المستولى علية بحوزة المتهم الهارب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجاري العمل على ضبط المتهم الهارب.