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بالفيديو.. الزراعة: توفير 450 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية

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بالفيديو.. الزراعة: توفير 450 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية بالفيديو.. الزراعة: توفير 450 ألف طن أسمدة للجمعيات الزراعية

التحرير

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قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم توفير 450 ألف طن أسمدة وإلزام 7 شركات بتوريد حصتها للجمعيات، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على إيصال كافة الأسمدة للمزارعين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن شركات الأسمدة ملزمة بتوريد الحصص المقررة للجمعيات الزراعية، حتى لا يحدث اختناق في الأسواق، ويتحصل المزارع على السماد من أجل زراعة أرضه.

وأوضح، أنه في الصيف الاحتياج للأسمدة يكون أكبر من الشتاء، مشددًا على تطبيق إجراءات حاسمة وقوية لمنع أى تلاعب في حصص الأسمدة التي تصل للمزارعين، وعدم وصولها للسوق السوداء وبيعها خارج الجمعيات.
 

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التحرير

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