«المالية»: إجراء تحقيقات فورية ضد المتهمين بالفساد.. ولا أحد فوق القانون

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أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهي الحزم مع أي وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل، والخروج عن المعايير المهنية السليمة، مشددة على أنه لا أحد فوق القانون أو المساءلة، مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم، متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة، حيث يتم التحقيق فيها فورًا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التأكد فعلا من وجود أي انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية، التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين.

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وحول ما أثير مؤخرًا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة رغم أنهم مكلفين بالرقابة عليها، شددت الوزارة علي أن هذا الأمر إن حدث فهو أمر غير قانوني، حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قرارًا وزاريًا عام 2012 بحظر تلقي المراقبين الماليين أي مكافآت مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار على أنه في حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد أي مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب.

وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالي، أو خارج الوزارة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، تتابع عمل وحدات الجهاز الإداري والتأكد من عدم وجود أي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة.