صور.. متظاهرو القائد إبراهيم: «يا داعش صبرك صبرك جيشنا هيحفر قبرك»

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تظاهر العشرات من أهالي الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة، في ساحة مسجد القائد إبراهيم؛ للتنديد بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنيستي مارجرجس في طنطا والمرقسية بالإسكندرية.





ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للإرهاب، ومعبرة عن الوحدة الوطنية، منها، "محمد وعيسى.. جامع جنب كنيسة"، "يسقط يسقط الإرهاب"، "يا داعش صبرك صبرك، الجيش المصري هيحفر قبرك".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها ع "الدين لله والوطن للجميع"، و"مصر فوق الجميع.. لا للتفرقة العنصرية ونعم للوحدة الوطنية"، "الإرهاب لا دين له".

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كما حمل المشاركون صورا لشهداء التفجيرات الإرهابية الأخيرة، بجانب صور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكان انتحاريان فجرا نفسهما، الأحد الماضي، داخل كنيسة مار جرجس بطنطا وأمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مما أودى بحياة 44 شهيدا، وعشرات المصابين.