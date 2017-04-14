«الخارجية» تنتهي من دورتين تدريبيتين للدبلوماسيين الأفارقة

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نظم معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، دورتين تدريبيتين استمرت كل منهما لمدة أسبوعين، وذلك للدبلوماسيين من الدول الإفريقية، دعمًا للعلاقات الأخوية مع تلك الدول.

وقالت السفيرة هبة المراسي، مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، إن الدورة الأولى عقدت خلال الفترة من 5 – 16 مارس الماضي، للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، بينما عقدت الدورة الثانية خلال الفترة من 2 – 13 إبريل 2017 للدول الناطقة باللغة الفرنسية.

وأضافت المراسي، أنه شارك في الدورتين ما يقرب من 60 دبلوماسيًا من أكثر من 40 دولة إفريقية، حيث تم تناول موضوعات سياسية واقتصادية ومراسمية متعددة، مع شرح لوجهات نظر مصر تجاه تلك القضايا، وذلك على يد نخبة من المحاضرين من الدبلوماسين والخبراء المصريين في مختلف المجالات.

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وأكدت مساعد وزير الخارجية، على أن تلك الدورات التي يحرص المعهد بالتنسيق مع الوكالة على عقدها سنويًا، تعد من أبرز أوجه التعاون المصري الإفريقي في المجال الدبلوماسي، وإنعكاسًا واضحًا لما توليه مصر من اهتمام بدعم علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة، موضحة أن تلك الدورات تحظى بتقدير كبير من جانب الدول الإفريقية، وتؤكد على ما تتمتع به مصر من دور ريادي على المستوى الدبلوماسي الإفريقي.