أخبار عاجلة

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
مقدمة رامز لـ "حفيدة الترسو" ناهد السباعي في #رامز_تحت_الأرض -
طارق نجيدة: سنطعن أمام "الإداري" فور نشر "تيران وصنافير" بالجريدة الرسمية -
إيران تتهم السعودية بدعم جماعات مسلحة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يتفق على توسيع العقوبات على روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الاستثمار : تأسيس 325 شركة برأس مال 585 مليون جنيه

Google+ Print
الاستثمار : تأسيس 325 شركة برأس مال 585 مليون جنيه الاستثمار : تأسيس 325 شركة برأس مال 585 مليون جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلنت وزارة الاستثمار عن تأسيس 325 شركة جديدة، طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية، بمعدل تأسيس يومى بلغ 65 شركة، وذلك بإجمالى رأس مال مصدر 585.5 مليون جنيه، توفر 1631 فرصة عمل للشباب المصرى، منها 578 فرصة عمل حرفية.

وأوضحت الوزارة، فى تقريرها الأسبوعى، الصادر اليوم الخميس، أن رأس المال المصرى فى تأسيس هذه الشركات بلغ 540.7 مليون جنيه، ورأس المال العربى بلغ 36.6 مليون جنيه، بينما مثل رأس المال الأجنبى 8.1 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هذه الشركات تعمل فى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والإنشائية وتكنولوجيا المعلومات.

وكشفت عن انتهاء لجان البت التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من إجراءات البت فى 3 قطع أراضى بإجمالى 7.1 فدان بكفر الدوار بقيمة إجمالية تبلغ 29.1 مليون جنيه، خلال الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار حرص وزارة الاستثمار على تفعيل القوانين وسرعة الانتهاء من الأراضى المخصصة لأغراض الاستثمار.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»

فيديو| داعية إسلامي لمشايخ قطر: «بياكلوا كبسة ويحرضوا على الإرهاب»