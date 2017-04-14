القوات المسلحة تشارك في تنظيم ماراثون رياضي لأطفال التوحد

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شاركت القوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة "إبني" للفئات الخاصة وأطفال التوحد، في تنظيم ماراثون رياضي بمشاركة طلبة الكلية الحربية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث انطلقت فاعليات الماراثون، الذي أقيم صباح الجمعة، حول سور الكلية الحربية، تحت عنوان "اجرى من أجل أطفال التوحد".

وشارك في الماراثون الرياضي، المئات من الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من المواطنين لدعم الأطفال والتأكيد على مساندة كافة فئات المجتمع لهم باعتبارهم جزءا أصيلا من أبناء الوطن، وعبر المواطنون وأهالي الأطفال عن عميق الشكر والامتنان للقوات المسلحة على دعمها للماراثون والحرص على رسم البسمة على وجوه أطفال التوحد والفئات الخاصة.

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وينظم الماراثون للعام الثاني على التوالي بهدف رفع الوعي المجتمعي تجاه تلك الإعاقة الفكرية وحق المصابين بها في الاندماج داخل المجتمع.

وفي نهاية الماراثون، قام اللواء أ.ح جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين من الأطفال، الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بمشاركة أبطال القوات المسلحة لهم متمنين لمصر وجيشها مزيدًا من الاستقرار والتقدم.