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وزير الأوقاف: حرمة الكنائس من حرمة المساجد

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وزير الأوقاف: حرمة الكنائس من حرمة المساجد وزير الأوقاف: حرمة الكنائس من حرمة المساجد

التحرير

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حرمة الكنائس من حرمة المساجد، ومن يعتدي على كنيسة كأنما اعتدى على المسجد.

وقال "جمعة" -خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد محافظة الإسماعيلية- إن من يدافع عن الأبرياء وحرمة دور العبادة فهو في الجنة.

وأضاف الوزير أن الجماعات التي تسعى لتكفير المجتمع، لا تقوم على علم؛ لأن العلم يدعو إلى التعقل، مستشهدا بحديث الإمام محمد متولي الشعراوي " هي منبر الإسلام وهي من علمت العالم الإسلام".

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وناشد وزير الأوقاف المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية عناصر يشتبه في تصرفاتها "يجب أن يمنع المواطنون الأذى لأنه واجب شرعي".

وتابع: "هناك مجتمعات جاهلية تدفع بدعوات في الظلام، يعملون على تضليل الناس لأغراض سياسية ومكاسب شخصية على حساب المواطنين، ويطلقون الفتاوى دون علم".

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التحرير

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