الكهرباء توقع 6 اتفاقيات لشراء الطاقة بالمرحلة الثانية من برنامج التغذية

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وقَّع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع 6 اتفاقيات لشراء الطاقة، وذلك للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضورر السيد ستين أرني روزنس سفير النرويج بالقاهرة وعدد من قيادات القطاع.

وأوضـح "شاكر" أن الاتفاقيات الستة تم توقيعها مع شركة اسكاتك النرويجية وشركة أيتي انفستمنت، وشركة صان إنفنيت، وشركة فيلادليفيا، وشركة أي سي دي، وشركةتي بي كي بقدرة 50 ميجاوات لكل شركة أى بإجمالي 300 ميجاوات.

وتعد هذه الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بمنطقة بنبان ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريقة التغذية التي تم الإعلان عنها في 28/10/2016.

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وقد شاركت شركة اسكاتيك مع الشركات الخمس الأخرى بنسب مساهمات مختلفة بما يتوافق مع قواعد تعريفة التغذية الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .

هذا و قامت الشركات الستة بالتوقيع على التعديل الخاص باتفاقية مشاركة التكاليف للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

جدير بالذكر أن شركة اسكاتك تعد ضمن عدد من الشركات المؤهلين بالمرحلة الأولى والذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم بهذه المرحلة - حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2533بتاريخ 29/9/2016 للسماح لتلك الشركات بالاستمرار بالمرحلة الثانية تشجيعاً للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة على أرض مصر.