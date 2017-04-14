«البترول» تعتمد على الـGPS لتتبع سيارات البوتاجاز المدعم

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ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو)، لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016، بحضور وكيل أول الوزارة لشؤون البترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووجه الملا - خلال الاجتماع - بالاستمرار فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق منافذ توزيع البوتاجاز وبالمتابعة المتواصلة لأنشطة هذه المنافذ، لضمان توفيرهذه السلعة الاستراتيجية بسهولة ويسر وبأسلوب حضاري يليق بالمواطن المصري، والعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتغطية محافظات الجمهورية كافة، فضلًا عن تكثيف الاستعدادات في أوقات ذروة الاستهلاك خلال المواسم والأعياد وفصل الشتاء، والاستعانة بتقنيات أجهزة التتبع ( GPS ) في أسطول سيارات نقل البوتاجاز للحفاظ على منتج البوتاجاز المدعم وحمايته.

وأشار المحاسب حسين فتحي، رئيس الشركة - إلى تنفيذ خطة موسعة خلال العام للانتشار على مستوى الجمهورية وتطوير خدمات توزيع البوتاجاز التي تقدمها الشركة من خلال 172 مركزا في 21 محافظة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة، لافتًا إلى توزيع أكثر من 70 مليون أسطوانة من خلال مراكز ومنافذ بوتاجاسكو بزيادة نسبتها 20% عن العام السابق، فضلًا عن إقامة مراكز توزيع جديدة في مناطق ومحافظات تعمل فيها الشركة لأول مرةـ حيث تم الانتهاء من إنشاء 5 مستودعات جديدة تشمل مستودع بمحافظة دمياط ومستودعين بالمنيا، بالإضافة إلى مستودع بمنطقة مدينتي لخدمة أهالى القاهرة الجديدة.

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أوضح فهمي، أنه تم تنفيذ خطة لزيادة منافذ التوزيع الثابتة ذات السعات الصغيرة كأحد الحلول لتوفير الأسطوانات وتحقيق استقرار السوق، خاصة في ظل تحديات توفير الأراضي لإقامة المستودعات بالمحافظات، لافتًا إلى وصول عدد هذه المنافذ التابعة لبوتاجاسكو إلى 262 منفذَا بعد إقامة 41 منفذا بأسيوط و6 منافذ بالقاهرة ومنفذ جديد بأسوان.