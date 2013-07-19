الحلقة العاشرة من "نكدب لو قلنا مبنحبش": مريم تسافر مع دوللي لبيروت وهند تكتشف إصابتها بالسرطان

كتب : سارة سعيد منذ 23 دقيقة

في الحلقة العاشرة من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، يراقب شهاب رانيا بعد انتهاء عملهما بالمطعم، ويراها وهي تركب مع عاصم سيارته، وعندما يحاول التقرب منها في شقته ترحل لشقة شهاب وتنتظره.

تسافر مريم مع دوللي التي اصطحبتها دون علمها إلى بيروت، وتبدأ في تغييرها جذريا، وتبعدها عن مكالمات أبنائها الذين يتصلون لاستشارتها في مشاكلهم وليس للاطمئنان عليها، ويتولى عاصم الإشراف على المطعم لحين عودة والدته، ويعامل شهاب بطريقة سيئة، ما يدفع أم حنان لإحراجه.

تكتشف هند ابنة دوللي إصابتها بمرض السرطان، لكن طبيبها يطمئنها خاصة بعد اكتشافهما المرض مبكرا.

مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفي فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.