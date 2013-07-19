أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الحلقة العاشرة من "نكدب لو قلنا مبنحبش": مريم تسافر مع دوللي لبيروت وهند تكتشف إصابتها بالسرطان

Google+ Print
الحلقة العاشرة من "نكدب لو قلنا مبنحبش": مريم تسافر مع دوللي لبيروت وهند تكتشف إصابتها بالسرطان الحلقة العاشرة من "نكدب لو قلنا مبنحبش": مريم تسافر مع دوللي لبيروت وهند تكتشف إصابتها بالسرطان

كتب : سارة سعيد منذ 23 دقيقة

في الحلقة العاشرة من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، يراقب شهاب رانيا بعد انتهاء عملهما بالمطعم، ويراها وهي تركب مع عاصم سيارته، وعندما يحاول التقرب منها في شقته ترحل لشقة شهاب وتنتظره.

تسافر مريم مع دوللي التي اصطحبتها دون علمها إلى بيروت، وتبدأ في تغييرها جذريا، وتبعدها عن مكالمات أبنائها الذين يتصلون لاستشارتها في مشاكلهم وليس للاطمئنان عليها، ويتولى عاصم الإشراف على المطعم لحين عودة والدته، ويعامل شهاب بطريقة سيئة، ما يدفع أم حنان لإحراجه.

تكتشف هند ابنة دوللي إصابتها بمرض السرطان، لكن طبيبها يطمئنها خاصة بعد اكتشافهما المرض مبكرا.

مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفي فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة