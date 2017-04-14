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بالصور| جداول امتحانات نهاية العام الدارسي 2017 لجميع المراحل التعليمية

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بالصور| جداول امتحانات نهاية العام الدارسي 2017 لجميع المراحل التعليمية بالصور| جداول امتحانات نهاية العام الدارسي 2017 لجميع المراحل التعليمية

اقتربت مواعيد امتحانات نهاية العام لجميع المحافظات بجمهورية العربية، وتستعد وزارة التربية والتعليم بجميع مديرياتها في مختلف المحافظات المصرية من أجل امتحانات نهاية العام الدراسي،  وذلك بحسب الخطة الزمنية الموضوعة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

ويتابع العديد من أوليا الأمور جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، من اجل مساعدة أولادهم على التركيز قبل الامتحان حسب ترتيب المواد.

قرار الوزير المفاجيء

أصدر وزير التربية والتعليم  بياناً بإلغاء كافة الامتحانات يوم 29 أبريل للمشاركة في استقبال بابا الفاتيكان لمصر، مما أربك العديد من المديريات التي أعلنت جداول امتحاناتها ومن بين هذه المحافظات محافظة الإسكندرية التي غيرت مواعيد هذا اليوم.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية قراراً بتعديل هذا اليوم واستبداله بيومي 26 أبريل و27 أبريل، للصفين الثاني والثالث الابتدائي على مستوى محافظة الإسكندرية.

جداول امتحانات آخر العام

محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات محافظة المنوفية

محافظة القاهرة

محافظة القليوبية

 

المصدر : مصرفايف

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