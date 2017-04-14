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صفحة ” تحت الأرض ” تتوعد بتفجير جديد يوم شم النسيم بتلك المحافظة

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صفحة ” تحت الأرض ” تتوعد بتفجير جديد يوم شم النسيم بتلك المحافظة صفحة ” تحت الأرض ” تتوعد بتفجير جديد يوم شم النسيم بتلك المحافظة

واصلت صفحة تحت الأرض إصرارها علي إنها وراء كل مايحدث بمصر وأنها كانت طرف أساسي فيما تعرضت له كنيستي  مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، وما زلت تهدد بتنفيذ عمليات  إرهابية جديدة في بعض المحافظات.

حيق قامت صفحة تحت الأرض بنشر منشور لها عبر صفحتها التي أصبحت محط أنظار الكثير من المصريين وأصبحت تلقى أهتمام ومتابعة كثيرة من نشطاء موقع ” فيس بوك “وجاء نص المنشور، ” بعد ما حدث بتاريخ 9 من الخادم 9…تراقبوا يوم 17 من الخادم رقم 17 سوف يثبت مكانته انتظرونا في المنوفيه.

وكانت صفحة ” تحت الأرض ” قد تنبأت قبل تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، بعد منشور نشر علي صفحتها جاء مضمونها أن التفجير في يوم 9 أبريل سيكون في المحافظتين وأشارت إلي حرق وتدمير الصليب ولكن عن طريق رسائل مشفرة/ قام المصريون بترجمتها، وبنفس الطريقة الذين يهددون بها الآن.

 

المصدر : مصرفايف

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