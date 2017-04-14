«عقبال البراءة».. كيف استقبل نجوم الفن خبر الإفراج عن سعد لمجرد

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فاجأ قرار القضاء الفرنسى الإفراج عن الفنان المغربى سعد المجرد الأوساط الفنية الذين استقبلوا الخبر بسعادة بالغة مرحبين بعودته مرة أخرى للساحة الفنية، والذى يعد إطلاق سراح مؤقت حيث سيخضع لمجرد لرقابة إلكترونية بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًّا على فتاة فرنسية بباريس تدعى "لورا بريول".

وتسابق نجوم الفن فور سماع الخبر لتهنئة لمجرد من خلال حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالى أبرزها..

أصالة

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها فور سماع خبر براءة لمجرد، قائلة: "أحلى خبر بالحياة ، الحمد لله ألف مرة".

سميرة سعيد

هنّأت الفنانة سميرة سعيد لمجرد، قائلة: " حمدالله على سلامتك.. كبوة وزالت وإنشالله ترجع لفنك ولمحبيك أكثر تألقًا ونجاحًا".

أحلام

دعت الفنانة أحلام لسعد لمجرد، قائلة: "ربي يسخر لك الأرض ومن عليها ويفرجها عليك فرج ليس بعده شقاء.. الحمد لله".

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة له برفقة لمجرد عبر موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلاً: "ألف مليون مبروك لصديقي الفنان المحترم سعد لمجرد خروجه من الأزمة الكبيرة، حمدالله على السلامة يا بطل يلا ارجع واشتغل واعمل أحلى الأغاني تاني، ربنا يبعد عننا الشر يا رب".

هيفاء وهبي

غردت الفنانة هيفاء وهبي بموقع تويتر، موجهة رسالتها للمجرد، قائلة: "حمدالله على سلامتك.. اشتقنالك".

لطيفة

قالت الفنانة لطيفة للمجرد: "حبيبي سعد ألف مبروك وحمدالله على سلامتك سحابة وعدت ال،له يوفقك وترجع لجمهورك اللي منتظرك..".

وليد توفيق

تداول الفنان وليد توفيق صورة له برفقة سعد لمجرد، وهنّأه من خلالها بالبراءة، قائلاً: "ألف مبروك للحبيب سعد لمجرد الحرية وظهور الحقيقة التي توقعناها جميعًا، فلا بد للحق أن ينجلي".

مريم سعيد

أعربت الإعلامية مريم سعيد عن سعادتها ببراءة لمجرد، ونشرت صورة له من كليب أغنيته "إنت معلم"، وقالت: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

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خالد الصاوي

وجّه الفنان خالد الصاوي تهنئته للمجرد وخاصة والديه الفنانين: البشير عبدو، نزهة الركراكي، قائلاً: "وأخيرًا.. تهنئة من القلب للأخ والصديق ولد بلادي النجم المغربي سعد لمجرد لحصوله على إطلاق السراح المؤقت.. والذي يعتبر الخطوة الأولى في طريق براءته سائلين الله عز وجل في هذه الأيام الكريمة أن يرفع عنه هذا الابتلاء ويعود ليشدو ويسعد جمهوره حول العالم قريبًا بإذن الله.. مبروك للمجرد ولوالديه الكريمين".

سلمى رشيد

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد متابعيها بصورة للمجرد، وعلّقت عليها قائلة: "إن شاء الله قريبًا تكون ببلدك بين أهلك وأحبابك حمد الله على السلامة".

عاصي الحلاني

أعرب الفنان عاصي الحلاني عن فرحته ببراءة لمجرد، قائلاً: "سررت بخبر اﻹفراج عن النجم الحبيب سعد لمجرد.. عقبال ما ترجع أفضل مما كنت لأنك نجم بتستاهل النجاح والاستمرار".

علا الفارس

قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس: "العدالة تتحقق ... ولو بعد حين! مبارك لعشاق النجم سعد لمجرد".

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة للمجرد، وعلّقت عليها قائلة: "بالتوفيق يا ابن المغرب، إن الله مع الصابرين.. ألف مبروك السراح المؤقت وعقبال البراءة".

جنات

تمنت الفنانة جنات البراءة النهائية للمجرد، وكتبت عبر موقع فيسبوك: "عقبال البراءة".

راندا البحيري

في ذكرى عيد ميلاد لمجرد قررت الفنانة راندا البحيري تهنئته به وبالبراءة المؤقتة، عبر مقطع فيديو لها نشرته قالت فيه: "أنا كنت مقررة أعمله فيديو عشان أقوله إن الناس كلها فاكراه ومستنياه يطلع.. كلنا كنا مبهورين بصوتك وبنجاحك، ويارب تكمل مسيرتك الفنية بشكل أقوى مما ابتديت، وهتطلع تعملنا حاجات كتير أحلى من اللي عملتها قبل كده وهتلاقي نجاح أكبر".