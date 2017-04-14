هددت عرش «صافيناز».. 7 معلومات عن راقصة «يجعلو عامر» داليدا أنستازيا

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الأرمينية صافيناز والأوكرانية آلا كوشنير وغيرهما من الراقصات الأجنبيات استطعن فرض سيطرتهم على الساحة الفنية مؤخرًا، وسحبن البساط قليلًا من الراقصات المصريات مما دفع الكثير من المنتجين السينمائيين للاستعانة بهن فى الأعمال السينمائية المختلفة أبزرهم شركة السبكي التى قدمت العديد منهن للجمهور في العديد من الأفلام.

كان أحدث اكتشافات شركة السبكي راقصة أجنبية أخرى تدعى داليدا أنستازيا، والتى لفتت إليها الأنظار بعد طرح الإعلان الترويجي لفيلم "يجعلو عامر" بأدائها رقصة مع الفنان الشعبى محمود الليثي، والتى رجح البعض أنها ستكون المنافس الأقوى لنظيرتها صافيناز.

الجدير بالذكر أن ذلك يتنافي مع التصريح الذي أطلقه "السبكى" مسبقًا وهو عدم استعانته بالراقصات مجددًا في الأفلام التى سينتجها خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، وأكد وقتها أن هذا القرار ليس احتقارًا لمهنة الرقص ولكنه احترامًا لمبادئه.

ونرصد أبرز المعلومات التى لا يعرفها الكثيرون عن الراقصة داليدا أنستازيا فى النقاط التالية..

1- روسية الأصل، وجاءت لمصر لتحقق أحلامها الاستعراضية.

2- خريجة جامعة الفنون والثقافة فى سان بطرسبورج.

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3- أول ظهور لها كموديل فى كليب الأغنية التراثية "بتنادينى" مع المطرب الشعبى سعد الصغير، الذى أعاد تقديمها بطريقته.

4- يعد فيلم "يجعلو عامر" أول مشاركة لها بالسينما المصرية، والذى يقوم ببطولته كل من أحمد رزق وبوسي ومحمود الليثي.

5- قدمت عدة جولات رقص بالبرازيل والصين وتايوان وتركيا وبعض الدول الأخرى.

6- فازت بجائزة مهرجان القاهرة الدولي "أهلًا وسهلًا" للرقص الشرقي، وفازت بالمهرجان الدولي "كايرو ميراج" للرقص.

7- شبها الكثيرين بالفنانة الشابة هنا الزاهد وهو الأمر الذي تؤيده بالفعل، حيث قامت بوضع صورة لها برفقتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "توأمي المصري".