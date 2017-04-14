بيان عاجل من الداخلية تكشف فيه عن تفاصيل مذبحة أولاد خلف التي حدثت منذ ساعات وعدد القتلى والمصابين

شيماء مصطفى

بالأمس قامت عائلة من قرية “أولاد سلام” بإطلاق النيران من أسلحتهم الآلية على أفراد عائلة أخرى من قرية “أولاد خلاف” بسبب خصومة ثأرية، ونتج عن ذلك مصرع 5 من العائلة التابعة لقرية أولاد خلف، بمركز دار السلام بسوهاج، وقامت قوات الأمن بالفع بمجموعات قتالية للسيطرة على الأوضاع وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.

وقالت الداخلية أنه حال استقلال إسماعيل السيد أحمد 52 عاما، عبدالباسط محمد أحمد 52 عاما، وأحمد أحمد محمد 32 عاما، أحمد عبد الصبور محمد 18 عاما، ومحمود حسن محمد 21 عاما، بإدارة قوات أمن المنيا، وهشام حسني عبدالعزيز 36 عاما، سيارة قيادة الأخير متوجهين من بندر دار السلام لمحل إقامتهم، أطلق عليهم أفراد من عائلة الطواهي بقرية أولاد سالم الرصاص لوجود خصومة ثأرية مما نتج عن مصرع الـ 5 أشخاص وإصابة السادس، كما أصيب عطا الديب عطا 37 عاما بطلق ناري ونجله عمر 6 سنوات بطلق ناري بالفخذ الأيمن تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

وأكدت الداخلية أنه تم القبض على 3 متهمين في مذبحة قرية أولاد خلف بمركز دار السلام، وتجري النيابة معهم تحقيقات مكثفة حول ها المجزرة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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