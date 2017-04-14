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بالصور.. حبس مدير المدرسة مغتصب تلميذة الابتدائي بالفيوم 15 يومًا

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بالصور.. حبس مدير المدرسة مغتصب تلميذة الابتدائي بالفيوم 15 يومًا بالصور.. حبس مدير المدرسة مغتصب تلميذة الابتدائي بالفيوم 15 يومًا

مصراوي Masrawy

حبس مدير المدرسة مغتصب تلميذة الابتدائي

الفيوم – حسين فتحي:

قررت نيابة مركز إطسا بالفيوم، تجديد حبس مدير مدرسة الوابور الإعدادية للبنات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء جنسيًا على تلميذة بالصف الثاني الابتدائي.

كانت أجهزة الأمن بالفيوم، قد ألقت القبض على مدير المدرسة، وأحالته إلى نيابة إطسا، حيث اعترف بارتكابة الواقعة، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بناءً على تقرير مستشفى الفيوم العام، فيما أحيلت الطفلة إلى الطبيب الشرعي للكشف الطبي.​

وورد في تحقيقات النيابة أن مدير المدرسة استدرج التلميذة "ن" بالصف الثانى الابتدائى داخل مكتبه الخاص، واعتدى عليها جنسيًا، ما تسبب فى إصابتها بـ"تهتك" في العضو الأنثوي في أثناء ذهابها له لشراء كراسات الواجب.

وقال والد التلميذة المغتصبة، إنه منع طفلتيه بالصفين الثاني والأول الابتدائى من الذهاب للمدرسة، خشية توجيه لوم لبناتة الصغار، على خلفية اغتصاب ابنته ذات الـ8 سنوات من قبل مدير مدرسة إعدادي يمتلك مكتبة خاصة.

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مصراوي Masrawy

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