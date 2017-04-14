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بالصور.. قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط

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قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (1)قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (1)

قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (2)قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (2)

قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (3)قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (3)

قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (4)قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (4)

قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (5)قافلة تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمدارس دمياط (5)

دمياط – محمد إبراهيم:

انطلقت قافلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، وقدَّم مستشارو المواد التعليمية عددًا من المحاضرات في الإدارات المختلفة لطلاب شعبتي الأدبي والعلمي بالشهادة الثانوية، في حضور المئات من الطلاب.

وألقى نبيل عبد العزيز محاضرةً في مادة الفيزياء، بينما قدّم عبده الشرقاوي محاضرةً في التاريخ، بمدرسة الخياطة الثانوية المشتركة، واستفاد طلاب مدرسة كفر سعد الثانوية من محاضرة في مادة الجيولوجيا والأحياء، قدمها محمد سمير، مستشار المادة بالوزارة، وفي مدرسة الدكتور عبد العظيم البساطي حَاضَرَ أحمد حسن مستشار مادة اللغة الإنجليزية.

ووصل السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إلى ديوان عام المديرية بالمحافظة، أمس الخميس، ليتسلم مهام عمله بعد أن أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا بندبه للعمل مديرًا للمديرية بعد أن ظل المنصب شاغرًا لفترة بسبب خروج عطا خليفة وكيل الوزارة السابق على المعاش.

واستقبل سويلم في مكتبه، ياسر عمر وكيل المديرية، ومديري العموم بالديوان، لبحث آليات العمل ووضع ضوابط خاصة بالالتزام الإداري، مؤكدًا أنه يسعى إلى إيجاد صف ثانٍ من الكوادر بالإدارات ورفع كفاءة التعليم بالمحافظة، وجعل مدارس التعليم الفني منتجة.

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