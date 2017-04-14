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أرقام لا تفوتك من «مباريات الأمس» في الدوري الأوروبي

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أرقام لا تفوتك من «مباريات الأمس» في الدوري الأوروبي أرقام لا تفوتك من «مباريات الأمس» في الدوري الأوروبي

التحرير

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائًا في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالًا ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" سنستعراض أبرزها وفقًا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية كالأتي:-

1- جان باول بوفيتياس سجل هدفه الثالث في الدوري الأوروبي، كل هدف مع فريق مختلف وكل الأهداف الثلاثة جاءت خارج ملعبه.

2- ياجو أسباس اشترك بـ29 هدفًا في 43 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم (سجل 23 وصنع 6).

3- ياجو أسباس هو أول لاعب يسجل في كل جولة من الدوري الأوروبي 2016/17: مرحلة المجموعات، دور الـ32، دور الـ16، ربع النهائي.

4- أياكس سجل الآن في آخر 9 مباريات أوروبية على أرضه، أفضل أرقامه منذ 1998 (10 مباريات). 

5- هنريك مخيتاريان سجل أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم (4) مثلما سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

6- هنريك مخيتاريان هو أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية خارج ملعبه منذ رود فان نيستلروي (5 بين 2002-2003).

7- ماتايس دي ليخت (17 عامًا 244 يومًا) أصبح أصغر لاعب من أياكس يلعب 5 مباريات أو أكثر في البطولات الأوروبية الرئيسية.

8- فقط جوليانو دي باولا (6) وأليخاندرو بوزويلو (5) صنعا أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من أندرسون تاليسكا (4).

9- ديفي كلاسه هو هداف أياكس في جميع البطولات هذا الموسم، متساوياً مع كاسبر دولبيرج (18 هدفًا). 

10- ريان بابل سجل 3 أهداف من 4 تسديدات على المرمى في الدوري الأوروبي هذا الموسم. 

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11- أندرلخت سجل الآن في آخر 7 مباريات أوروبية على أرضه، أفضل أرقامه منذ 2010 (7 مباريات).

12- أندرلخت سجل أهداف على أرضه (14) أكثر من أي فريق آخر في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

13- سيلتا فيجو لم يخسر في 7 مباريات في الدوري الأوروبي ضد الأندية البلجيكية (فاز 3 وتعادل)، وسجل فيها كلها. 

14- أمين يونس (59) وبول بوجبا (27) أكملا مراوغات في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من برتران تراوري (26).

15- هنريك مخيتاريان سجل في كل من مبارياته الـ4 الأخيرة خارج ملعبه في الدوري الأوروبي (4 أهداف).

16- رالف فيرمان تصدى لـ11 تسديدة ضد أياكس، أكثر من أي حارس آخر في مباراة في الدوري الأوروبي 2016/17. 

17- اياكس لم يخسر في آخر 12 مباراة على أرضه في البطولات الأوروبية (فاز 7 وتعادل 5)، ثالث أفضل رقم في تاريخ النادي.

18- ليون خسر مرة واحدة فقط من آخر 8 مباريات ضد الأندية التركية في البطولات الأوروبية (فاز 6 وتعادل 1).

19- ولا فريق حافظ على نظافة شباكه في الدوري الأوروبي هذا الموسم أكثر من أياكس (6 مباريات، كذلك مانشستر يونايتد). 

20- أياكس لم يخسر في آخر 20 مباراة على أرضه في كل البطولات (فاز 19 وتعادل 1)، أفضل أرقامه منذ ديسمبر 2009 (أيضاً 20).

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